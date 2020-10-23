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Екатеринбургский школьник, который пытался забить учительницу молотком, избежит уголовной ответственности

Парень прихватил инструмент дома, когда помогал родителям со сборкой мебели
Евгений СТОЯНОВ
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Подросток напал на Марину Заболотную когда учительница шла из школы

Подросток напал на Марину Заболотную когда учительница шла из школы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи закончили расследование по уголовному делу против 15-летнего школьника, Даниила Казанцева (имя изменено – прим.ред.), который в канун Нового года пытался убить учительницу русского языка и литературы Марину Заболотную. По версии следствия, мальчик подкараулил 54-летнюю классную руководительницу, когда женщина шла с работы домой и пять раз ударил ее молотком по голове. Примечательно, что оружие он взял дома, когда помогал родителям со сборкой мебели.

Учительница не испугалась девятиклассника и сумела выбить у того молоток. После этого школьник достал нож, но и тогда учительнице удалось отобрать у Даниила оружие.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник, парень избежит уголовной ответственности. Это связано с тем, что у него выявили заболевание (до этого Даниил долгое время находился в психиатрическом диспансере).

- Суду будет рекомендовано освободить подсудимого от уголовной ответственности. С учетом диагноза, его отправят в медицинское учреждение, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией.

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