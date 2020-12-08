Монахиню Среднеуральского монастыря оштрафуют за незаконное обучение детей

Полиция проводила проверку с середины октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

На одну из монахинь Среднеуральского женского монастыря, который продолжает удерживать опальный отец Сергий, лишенный сана, составили административный протокол. Полиция считает, что монахиня учила детей в церковной школе, хотя не имела на это права.

Как рассказал Всеволод Могучев, взявший на себя функции пресс-секретаря Среднеуральского женского монастыря, полиция проводила проверку по требованию прокурора Верхней Пышмы Данила Амирова.

По словам представителя монастыря, полиция с середины октября проводила в монастыре проверку вместе со специалистами из минобразования. В ходе нее опросили порядка 60 человек. Среди них монахи и монахини, а также родители детей. Но нарушений, по словам Могучева, силовики не нашли - в связи с тем, что «лиц, ведущих преподавательскую деятельность и образовательных организаций в монастыре не выявлено». Однако после этого, как выражается Всеволод Могучев, прокуратура «дожала» полицию и в отношении одной из сестер монастыря составили административный протокол по ч.1 ст. 19.20 КоАП РФ «Осуществление деятельности без лицензии». По этой статье монахине грозит штраф от до тысячи рублей.

Пресс-секретарь отца Сергия считает, что это всего лишь «пробный камень» и в будущем подобные протоколы будут составлять на монахинь массово.

Напомним, скандал вокруг Среднеуральского женского монастыря разразился еще летом, когда Сергий Романов захватил обитель. Масло в огонь подлил визит в обитель телеведущей Ксении Собчак, которая снимала фильм о насилии над детьми в стенах монастыря. На территории обители на команду Собчак напали.

Над Сергием было несколько церковных судов из-за его неоднозначных высказываний в сторону власти и отрицание пандемии коронавируса. В итоге церковный суд лишил бунтаря сана и отлучили от церкви.

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