По словам коллег, у хирурга диагностировали 75% поражения легких. Фото: Юрий Мансуров / Facebook

Президент России Владимир Путин Путин посмертно наградил хирурга из Екатеринбурга Юрия Мансурова орденом Пирогова. В июне этого года заведующий отделения Областной больницы № 1 скончался от коронавируса. Указ главы государства был опубликован на портале правовой информации.

- За самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекции COVID-19, наградить Мансурова Юрия Владимировича — заведующего отделением ГАУЗ Свердловской области «Свердловская областная клиническая больница № 1», - говорится в документе.

Специалист попал в инфекционное отделение больницы № 40 в тяжелом состоянии 12 июня. Спустя неделю его перевели на аппарат искусственной вентиляции легких. 24 числа Юрий Мансуров ушел из жизни, у него диагностировали 75% поражения легких.

В августе в отделении ОКБ установили памятную доску.

Фото: Юлия Мансурова

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