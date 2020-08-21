В областной больнице установили памятную доску хирургу Юрию Мансурову

Юрий Мансуров считался одним из лучших хирургов на Урале. Фото: соцсети

В ночь на 25 июня 2020 года в Екатеринбурге от коронавируса умер заведующий хирургическим отделением ОКБ №1, кандидат медицинских наук 54-летний Юрий Мансуров. Лучшие врачи уральской столицы боролись за жизнь коллеги, но страшный вирус оказался сильнее.

Позже выяснилось, что 75% легких врача было поражено, состояние последние две недели его жизни оставалось крайне тяжелым. У Юрия Мансурова осталась супруга и дочка, который нет и года.

Фото: Юлия Мансурова

Спустя почти два месяца после смерти хирурга, в отделении ОКБ №1, которое он возглавлял, установили памятную доску.

- Долго думали над текстом, обсуждали, помогали друзья. Казалось бы, я должна быть готова. Но нет. Что за ерунда в отделении мужа? Какая доска и где он? – пишет в социальной сети вдова доктора Юлия Мансурова.

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