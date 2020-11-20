Девятиклассников со следующей недели готовятся вернуть за парты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области девятиклассников в ближайшее время собираются вернуть за парты. О возможной отмене дистанта для учеников девятых классов заявил глава региона Евгений Куйвашев.

- Многих волнует, как будут дальше работать школы, - написал губернатор в Instagram. - Мы рассматриваем возможность вернуть в школы девятые классы. Для всех остальных с учетом текущей ситуации с высокой долей вероятности дистанционное обучение мы будем продлевать.

Напомним, изначально планировалось, что на дистанте школьники с шестого по десятый класс будут учиться до 23 ноября. Ранее Евгений Куйвашев пошел навстречу одиннадцатиклассникам и вернул им очный формат обучения, так как им нужно готовиться к ЕГЭ. Будущие выпускники обращались к главе региона в соцсетях с просьбой отменить дистант, так как в таком формате невозможно нормально подготовиться к экзаменам.

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