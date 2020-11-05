Губернатор решил отправить на дистант только часть свердловских школьников

Ограничения коснулись учащихся 6-11 классов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение с понедельника, 9 ноября, отравить часть школьников на дистанционное обучение. Правда, это ограничение коснется не всех учащихся.

- Я принял решение, что с понедельника на дистанционное обучение перейдут только ученики 6-11 классов. Остальные школьники (1-5 классы) пока продолжат учиться в обычном очном режиме, - написал глава региона у себя в Instagram.

Губернатор надеется, что такой меры хватит, чтобы сдержать распространение COVID-19.

Напомним, что на днях заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков пообещал отправить на дистант всех свердловских школьников сразу после окончания осенних каникул. Но губернатор решил все-таки сделать небольшие послабления.