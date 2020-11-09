В Екатеринбурге родители показали, во что превращает их детей дистант

Активисты считают, занятия должны проходить в школе, а не онлайн Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родители школьников и студентов из Екатеринбурга выразили протест по поводу очередного перевода их детей на дистанционное обучение. В связи с этим недовольные оболваниванием детей екатеринбуржцы установили на площади Кирова перед главным корпусом Уральского федерального университета арт-объект «Буратино».

- Люди недовольны переводом на дистанционное обучение, поскольку оно не дает необходимых знаний, донести материал до ребенка онлайн очень сложно, не существует никакого контроля, система не проработана. Понимаем, что это вынужденная мера, не отрицаем коронавирус, однако мы видели, как открывались школы в сентябре, с соблюдением всех мер предосторожности можно спокойно вести занятия. Да, возникают очаги, но есть смысл закрывать только те классы, где выявлена инфекция, - рассказал активист движения Алексей «КП-Екатеринбург».

При этом организаторы посетовали на то, что все развлекательные заведения открыты. Работают кафе, торговые центры, кинотеатры, и основными клиентами являются школьники, которые должны находиться дома и учиться. Также дистант может стать опасной привычкой, которая обесценит качество образования.