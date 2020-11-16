Евгений Куйвашев отменил дистант для одиннадцатиклассников

Ученики 6-10 классов смогут вернуться за парты только через неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области подписал указ, согласно которому ученики 6-10 классов будут учиться на дистанте еще неделю. Из документа, опубликованному на официальном портале правовой информации, из дома школьники будут получать знания до 21 ноября. При этом для 1-5 классов сохранили очную форму обучения. Кроме того за парты с сегодняшнего дня вернутся одиннадцатиклассники.

- Понимаю, что у них очень ответственный период - уже нужно готовиться к сдаче ЕГЭ и к поступлению в вузы. Лучше, конечно, это делать в привычном формате. Это решение было согласовано, в том числе и с Роспотребнадзором, - написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram. - Надеюсь, эпидобстановка не ухудшится и необходимости возвращать одиннадцатиклассников на дистант не возникнет.

Глава региона отметил, что выпускников возвращают в школы, учитывая то, что согласно анализу заболеваемости подростки 16-17 лет не так подвержены заражению, как люди из групп риска.

Напомним, что ранее выпускники обратились к губернатору в соцсетях с просьбой отменить дистанционное обучение. Правда вернуть уроки в очном режиме просили Евгения Куйвашева и девятиклассники, которым предстоит сдавать ОГЭ, но из пока оставили на дистанте.