Дистант могут отменить ради ОГЭ и ЕГЭ

Школьники обратились к губернатору лично Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школьникам выпускных классов Свердловской области могут отменить дистанционное обучение, введенное ранее. Об этом сообщил Евгений Куйвашев в своём «Инстаграме» после обращения школьницы, которая пожаловалась на то, что она не может нормально подготовиться к экзаменам на дистанте.

- Хочу подчеркнуть, что дистанционное обучение введено не на длительный период. Это временная мера. Мы рассматриваем возможность выхода на учебу в обычном режиме учеников 9–11-х классов — тем, кому предстоит сдавать ОГЭ и ЕГЭ. Окончательное решение примем в понедельник, - сообщил губернатор.

Младшие школьники с первого по пятый класс будут учиться в обычном режиме уже со следующей недели.