Фото: предоставлено Екатеринбургским музеем изобразительных искусств

Директор екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) Никита Корытин, справившийся с коронавирусом, дал горожанам советы, как бороться с болезнью. Его рассказ опубликовала мэрия Екатеринбурга. По словам директора ЕМИИ, сейчас у медиков очень сильная нагрузка и каждый должен подумать, что он в состоянии сделать сам.

ПОСТАРАТЬСЯ ОСТАВАТЬСЯ НА ПОЗИТИВЕ

- Все мы с детства привыкли, что врач придёт, посмотрит горло, измерит температуру, давление, выпишет таблетку. И ты успокаиваешься – всё будет хорошо. Сейчас ситуация другая, нагрузки у медиков гигантские, многие из них сами болеют. Организовать помощь в том виде, в котором мы привыкли её ожидать, просто невозможно, - рассказывает директор ЕМИИ. - Один из важных моментов - рассчитывать на благополучное развитие событий. Если заболевание протекает в лёгкой форме, то главное - не паниковать. Сейчас очень много негативного шлейфа вокруг понятий ковид и пневмония.

Никита Корытин рассказал, что некоторые люди, увидевшие положительный тест на COVID-19 начинают себя чувствовать себя плохо скорее психологически, чем физически. По его мнению, главное собраться с силами и постараться быть на позитиве.

- Все мы знаем, что медицина по объективным причинам не всегда хорошо справляется с оказанием помощи на первом уровне, но такая ситуация не только у нас, а во всём мире. Поэтому в сложившейся ситуации важно сохранить спокойствие, - добавляет Никита Корытин.

СДАТЬ МАЗОК И ПОПРОСИТЬ ПОМОЩИ У ДРУЗЕЙ

По словам директора ЕМИИ, по статистике около 50 % людей болеет COVID-19 в лёгкой форме (температура 37 градусов несколько дней, потеря обоняния), 30 % переносят бессимптомно, а оставшиеся 20 % должны быть готовы к нестандартному повороту событий. В частности, как рассказывает Никита Корытин, кому-то в большей степени картину происходящего показывает не КТ, а анализ крови. Он указывает на параметры, которые критичны при коронавирусе.

- В первые дни надо постараться сдать мазок, чтобы оформить электронный больничный. Сколько нужно делать тесты на антитела, спорный вопрос, который каждый будет решать сам. Тому, у кого ситуация развивается на уровне средней тяжести, необходимо понять, где можно получить консультацию специалистов и организационную помощь от друзей и близких. Скажу честно: заниматься организационными моментами, когда температура и головная боль, очень сложно, - советует директор ЕМИИ.

БОЛЬШЕ ДВИГАТЬСЯ И ДЕЛАТЬ ДЫХАТЕЛЬНУЮ ГИМНАСТИКУ

Вопреки многим убеждениям, рассказывает Никита Корытин, специально поднимать иммунитет не следует, так как самая большая опасность - гиперактивация иммунной системы. По его словам, рекомендованные везде и всюду витамины С и D без консультации врача пропивать не стоит.

- Основная опасность заболевания - тромбообразование. Я не специалист, но фактически это закупорка мелких сосудов. То же самое может происходить в целом в сосудистой системе. В связи с чем необходимо назначение препаратов, которые препятствуют тромбообразованию, - рассказывает Никита Корытин. - Важная рекомендация - не лежать всё время, не находиться в одном положении. Несмотря на плохое самочувствие и уныние, следует двигаться, не давать крови застаиваться, ходить по комнате, где ты изолирован.

Положительный тест на COVID-19 - не повод впадать в уныние и лежать на диване Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор ЕМИИ отметил, что для быстрейшей реабилитации медики рекомендуют упражнения для лёгких, например, гимнастику Стрельниковой, надувание шариков.

- Главное - вернуть функционал лёгких. Большой выбор упражнений есть в интернете. Я пользовался советами знакомой, которой врач рекомендовал проходить не менее 15 тысяч шагов в сутки. Поначалу это было невозможно, но со временем она достигла необходимых результатов и теперь в полном порядке, - рассказывает он. - Сам в первую неделю на работе ощущал последствия заболевания. Сейчас чувство нехватки воздуха прошло. Даже естественная ходьба позволяет начать процесс восстановления. Сначала ты, поднимаясь по лестнице, вынужден останавливаться, чтобы отдышаться, а потом начинаешь преодолевать всё большее расстояние.

Директор ЕМИИ также отметил, что нужно быть готовым к тому, что это может коснуться каждого.

- Нужно принять эту мысль. Продумать организационные моменты, возможности изолирования, чтобы обезопасить своих близких, - добавил Никита Корытин.

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