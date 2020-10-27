Положили в бывшую столовую вместо палаты: екатеринбуржец пожаловался на проблемы при госпитализации тещи

Женщину госпитализировали в клинику неврозов после того, как ее дочь "выбила" КТ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Екатеринбурга Сергей Антонов, работающий пресс-секретарем по УрФО в Банке Открытие, пожаловался на проблемы с госпитализацией его тещи, у которой подозревают коронавирус. По его словам, женщина сначала две недели находилась на изоляции как контактная. Вместе с ней дома при этом находился муж с подтвержденным тестом на коронавирус. С прошлого четверга у женщины начался кашель, и поднялась температура, но врача вызвать на дом ей не удалось – в поликлинике сказали, что не ходят к заболевшим COVID-19.

- «Мы к ковидным не ходим, если станет совсем плохо - вызывайте скорую и вас госпитализируют». Человеку 61 год, сидит в квартире с носителем вируса, с температурой, лечится сам, чем захочет, - написал Сергей Антонов на своей странице в Facebook. - Я понимаю, всем плохо, ситуация непростая, сил не хватает... Но, 21 век … супердержава, город миллионник, а лечить некому и нечем. Страшно подумать, как лечатся в малых городах и деревнях.

Как рассказал Сергей, его жена «выбила» в поликлинике направление на КТ для тещи в другом районе города. Везти ее пришлось туда мужу, которому пришлось нарушить изоляцию. В итоге у женщины обнаружили 30% поражение легких и двустороннюю пневмонию. Госпитализировать ее решили в клинику неврозов, которую ранее перепровилировали для лечения пациентов с коронавирусом.

- Привезли в клинику неврозов, переоборудованную в ковидарий ещё в мае, - написал Сергей Антонов. - Положили в зале с колоннами - бывший зал столовой, 12 человек обоего пола все вместе.

Мужчина отметил, что не ищет виноватых и искренне сочувствует врачам. В региональном оперштабе объяснили, почему с госпитализацией пациентов с коронавирусом возникают сложности и почему мужчин и женщин вместе кладут на лечение в помещение бывшей столовой.

- Мы находимся в условиях эпидемии, при которых система здравоохранения функционирует не штатно, а с повышенной нагрузкой, в том числе на отделения, перепрофилированные под инфекционные стационары, к которым относится и клиника неврозов, - рассказали в оперштабе.