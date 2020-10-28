«Отсидеть 10-12 часов на лавочке для больного — тот еще квест»: екатеринбуржец рассказал про многочасовые очереди на КТ

Фото: Алексей Садовский/Facebook

Житель Екатеринбурга и предприниматель Алексей Садовский подробно рассказал, что происходит в ЦГКБ № 24, куда привозят пациентов с подозрением на коронавирус, чтобы сделать КТ. По его словам, в медучреждении перед кабинетом, в котором делают исследование, собираются большие очереди. Люди сидят, ожидая, когда их примет врач, от 10 до 12 часов.

Если кому-то становится нехорошо, разрешают прилечь на кушетку

- Отсидеть 10-12 часов на лавочке, для больного, тот ещё квест. Тут и здорового человека можно добить, а уж с температурой, и с вирусом в организме... Некоторым становится совсем нехорошо, им разрешают прилечь на кушетку в смотровых. Самым тяжёлым дают кислород. Подушек и одеял естественно нет. Вокзальный вариант - сумка под голову. Но на вокзалах для здоровых людей ставят всё таки, хоть и жёсткие, но кресла со спинками, на которые можно откинуться, и даже подремать. Здесь только лавочки, вместо спинки стенка. Сидишь или под углом девяносто, или, наклонившись вперёд, - рассказывает Алексей Садовский на своей странице в Facebook.

Предприниматель предложил облегчить людям ожидание и установить в приемные покои для пациентов с подозрением на коронавирус удобные кресла, поставить кулер и предусмотреть какие-нибудь «стерильные сэндвичи». Сейчас, по словам Алексея, в больнице есть только бутылки с питьевой водой.

- Это не стоит больших денег, но это в разы облегчит ожидание больным людям, среди которых реально много пожилых, и в тяжёлом состоянии, - отметил предприниматель.

50 человек за пять часов

В общей сложности, по словам екатеринбуржца, за пять часов через приёмный покой прошло около 50 человек. Также Алексей рассказал, как сам выдержал длительное время в приемном покое. В больницу его привезли в половине первого ночи с температурой 38. Анализы и КТ сделали за 20 минут, но потом следовало многочасовое ожидание результатов.

- После 5 часов утра вызвали для оглашения диагноза - матовое стекло, объем выявленных изменнний около 45%. Сатурация при этом 97%, что вызвало у доктора некоторое удивление, - пишет Алексей Садовский. - Практически всем назначают госпитализацию, тем кто полегче выписывают лечение, и отпускают домой, но таких немного. Машину конечно не дают, только на такси. Остальные ждут госпитализации долгими часами.

Учитывая полученные результаты анализов, Алексею предложили самому выбрать - поехать лечиться домой, контролируя состояние самостоятельно, либо ждать госпитализации в 36 больницу. Тогда на часах уже было пять утра, поэтому екатеринбуржец решил отправиться домой.

- Поехал домой, парацетамол, чай, бутерброд, сон. Проснулся вполне бодрый, температура 36. Друзья к этому времени привезли всё что выписали (вот для этого нужны друзья!). Выпил таблетки, воткнул укол, - рассказывает Алексей.

В ЦГБ 24 пациентов с подозрением на коронавирус привозят практически с начала пандемии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кислород над кроватью, но маску не дали

Из дома екатеринбуржец отправил результаты анализов и КТ знакомым докторам, которые посоветовали ему все же лечиться под наблюдением медиков. Направили Алексея в 14 больницу на Уралмаш.

- Отдохнул на всякий случай мало ли, сколько там ещё на лавочке сидеть, и поехали. Тут всё значительно быстрее, КТ есть, взяли опять кровь и мазки, померили сатурацию , и в хирургический корпус на третий этаж. На втором реанимация, на последнем операционная, остальные этажи под ковидом. Сатурация 97, доктор опять сильно удивился, - делится Алексей. - Оформили за час, палата двухместная. Кислород над кроватью, но маску не дали. Говорят не кислородный.

В оперштабе отреагировали на жалобы пациентов, просиживающих много часов в очередях на КТ в 24 больнице. Там объяснили, что в период эпидемии нагрузка на систему здравоохранения возрастает и особенно ощутимо это в случае с медицинскими учреждениями, работающими как инфекционные госпитали. ЦГКБ №24 одной из первых была переведена в такой режим работы.

- Здесь создан амбулаторный центр КТ, куда везут пациентов не этого медицинского учреждения с подозрением на поражение легких для проведения диагностики. Важно отметить, что при определении очередности проведения диагностики сотрудники медучреждения руководствуются состоянием людей и стараются безотлагательно помочь самым «тяжелым» пациентам. Поэтому образование очереди на компьютерную томографию возможно, - рассказали в оперштабе.

Также там отметили, что для снижения нагрузки на центр КТ в 24 больнице были переведены на круглосуточную работу амбулаторные центры в ГКБ №14, противотуберкулезном диспансере, в госпитале ветеранов войн. Кроме того, на этой неделе планируется возобновить работу амбулаторного центра в отделении противотуберкулезного диспансера на Чапаева.

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