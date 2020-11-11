В Екатеринбурге продолжается допрос свидетелей по делу о гибели 7-летнего Егора Коркунова

На первом заседании Александру Борисову продлили содержание под стражей до 20 апреля 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге служители Фемиды продолжают разбираться в обстоятельствах гибели 7-летнего Егора Коркунова. В августе прошлого года в поселке под Нижним Тагилом у местного магазина компания подвыпивших мужчин устроила стрельбу из пневматической винтовки по банкам. Вскоре одна из пуль попала в голову Егору, игравшему с другими детьми у тарзанки неподалеку от магазина.

Пять месяцев мальчик провел в больнице, не приходя в сознание. 12 января он скончался. В смерти ребенка обвиняется 35-летний Александр Борисов, организовавший стрельбу по банкам. В ходе следствия выяснилось, что роковой выстрел сделал не он, а некий подросток, которому взрослые дали пострелять по банкам. Однако сторона обвинения все равно настаивает, что ответственность должен нести Борисов, так как по данным следствия, он фактически руководил действиями подростка.

Сегодня, 11 ноября, в Свердловском областном суде продолжили допрос свидетелей. Как и вчера, он проводился по видеоконференцсвязи.

Как и вчера часть свидетелей выводят по видеоконференсвязи из Тагилстроевского суда города Нижний Тагил. При этом часть пришли на заседание лично.

Сначала допросили Константина Селиванова, работавшего грузчиком в магазине, рядом с которым произошла трагедия. Его вчера уже допрашивали. Прокурор уточнил, видел ли он, когда выходил из магазина незадолго до трагедии, как кто-то из людей, стрелявших по банкам, производил выстрелы.

- Не помню, производил ли кто-нибудь выстрелы, когда я 4 августа выходил из магазина. Винтовка принадлежала кому-то из старших, потому что у Кирилла (знакомого Константина, которого он увидел среди стрелявших по банкам людей, - Прим. Ред.) я ее не видел. Я не помню, у кого винтовка была, когда я выходил. Когда я выходил, банки стояли на скамейке, их было видно. Я примерно посмотрел, в какую сторону они стреляют и увидел банки. Я не видел, как стреляли, но видел, в какую сторону было направлено оружие.

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