«Мы все в зоне риска»: почему дети обвиняют взрослых в педофилии

Один отбывает срок, второй убит, третий уже полгода в СИЗО. Фото: соцсети

В Екатеринбурге и Свердловской области последние годы ознаменовались несколькими громкими уголовными делами, связанными с обвинениями в педофилии. В одном из последних случаев люди устроили самосуд над несправедливо обвиненным мужчиной.

Вот несколько громких дел, о которых говорят в обществе, задаваясь вопросом: справедливо или несправедливо человека обвинили в педофилии?

1. Этой весной массажист детской поликлиники Артем Аракелян обвинен в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних пациентов. Следователи насчитали пять эпизодов. Заявления поступили спустя 2 и 3 года после предполагаемых домогательств.

2. Тренер Алексей Сушко уже 2 года и назначенных судом 6-ти отбывает наказание по аналогичной статье. В 2017 году его обвинили в онанизме в присутствии девочки в фойе спортклуба.

3. В августе 2020 года житель Верхней Пышмы Дмитрий Чикваркин жестоко убит после шутки двух девочек, которые сказали, что мужчина к ним приставал.

Алексей Сушко Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДЕЛО ЧИКВАРКИНА

Спикеры телеканала ОТВ разбирались в этих ситуациях и их причинах.

Обвиняемым по делу Чикваркина на днях продлили срок заключения еще на месяц. В последующем планируется назначение дополнительных экспертиз, получение заключений экспертов, проведение очных ставок, а затем окончание предварительного расследования. Двое обвиняемых признались в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть человека. Третий обвиняемый вину не признает.

- Считаю, что здесь свою роль сыграла степень алкогольного опьянения, состояние эйфории, в которой находились взрослые люди, - рассказывает Дмитрий Жикин, адвокат семьи погибшего Дмитрия Чикваркина. – Обвинение тяжкое, подразумевает лишение свободы вплоть до пожизненного.

По его словам, по каждому делу с участием несовершеннолетних должна проводиться комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Специалисты выявляют те или иные отклонения в психике детей, склонность к фантазированию. Это объективно помогает решить ряд вопросов. Нужно смотреть условия проживания детей, смотреть характеристику заподозренного лица.

Над Дмитрием Чикваркиным устроили самосуд. Фото: соцсети

- В этом случае личность потерпевшего была кристально чистой, - говорит Дмитрий Жикин.

Теперь в ходе экспертиз нужно установить мотив – это один из обязательных признаков состава преступления.

ДЕЛО АРАКЕЛЯНА

История дела детского массажиста Артема Аракеляна началась 6 апреля 2020 года, когда во второй половине дня домой к нему и его семье пришла полиция.

- Мужа попросили проехать на беседу, потому что в 2018 году он работал массажистом в детской больнице. Как нам объяснили, в этом году у них там что-то случилось, дело открыли. Артема попросили проехать и рассказать о сотрудниках, дать характеристики коллегам. Мы согласились, - рассказывает супруга массажиста Полина Аракелян. – У мужа первая группа инвалидности, он практически ничего не видит, поэтому его нужно было сопровождать. Маленького ребенка не с кем было оставить, поэтому мы поехали всей семьей.

В отделе полиции семью продержали до вечера, а в 22 часа Артему предъявили обвинение. После того дня Полина не видела мужа до настоящего момента.

- Сейчас его обвиняют в пяти эпизодах с тремя девочками. Первая девочка пожаловалась матери, она ходила на массажи в 2017 году, - говорит Полина Аракелян.

По словам адвоката Артема Аракеляна Игоря Упорова, суть обвинения в том, что его клиент домогался до девочек.

-Кто-то о чем-то вспомнил, какие-то фильмы посмотрели, оказалось, что чьи-то права были нарушены. Позиция Артема однозначна: он эти преступления не совершал. У нас любую ситуацию можно довести сегодня до абсурда, а любое мероприятие превратить в криминал, - говорит в эфире ОТВ Игорь Упоров.

Артем Аракелян. Фото: соцсети

Между тем, Артем сначала дал признательные показания под давлением, но потом он них отказался несколько раз. Но они все равно легли в основу обвинения.

- Мы говорили, что на нас оказывалось давление, Артем был практически в сахарной коме. Нас внимательно слушали, кивали. И на этом все заканчивается. Когда мы заявляем какие-то ходатайства в защиту, три раза мы заявляли от 6 до 7 ходатайств. Ни одно из них не было положительно разрешено в нашу сторону, - говорит адвокат Игорь Упоров.

Проведены несколько экспертиз, защита Аракеляна добивается проведения ряда следственных экспериментов, которые нужно провести в тех условиях, в которых работал Артем Аракелян.

1. Открытая нараспашку дверь в массажном кабинете.

2. Массаж проводился за тонкой полупрозрачной ширмой.

3. В кабинет периодически заходили сотрудники медицинского учреждения.

Но во всех экспериментах защите отказали.

ЧТО ПРОИСХОДИТ В ОБЩЕСТВЕ?

Дети как губка впитывают то, что происходит в обществе. Когда они видят, что в обществе есть манипуляция, ненаказуемая ложь, то детская психика быстро все это схватывает.

- Реально уровень педофилических действий в обществе достаточно высок. Об этом говорит статистика. Но дети начинают обвинять взрослых в педофилии не только поэтому. Все дети разные, они не ангелы, как принято было считать раньше. Они могут обвинить кого-то в том, а потом сознаться, что это была выдумка, - рассказывает председатель Ассоциации психологов и психотерапевтов Свердловской области Георгий Амусин.

Дмитрия Чикваркина хоронили в закрытом гробу Фото: Алексей БУЛАТОВ

По его словам, сегодня в обществе одновременно распространены инфантильность и ранняя сексуальность. Эта горячая тема становится инструментом в определенных случаях: появляются шутки, агрессивные выпады со стороны детей, а, подчас, и их родителей.

- Мы все сегодня в зоне риска, - заключает адвокат Игорь Упоров.