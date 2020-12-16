Семьи футболистов живут в одном подъезде Фото: Борис КУДРЯВОВ

Бывший нападающий сборной России, московского «Спартака» и лондонского «Тоттенхема» Роман Павлюченко роскошно отметил свое 39-летие. Весь день звезду отечественного футбола поздравляли друзья и коллеги по спортивному цеху. Не остался в стороне и английский клуб, который выложил на своей странице в Instagram красивейший гол в исполнении россиянина на туманном Альбионе.

Местом вечеринки по случаю Дня рождения стал самый высокий в мире бар и ресторан Birds в башне ОКО в Москва-сити. В числе приглашенных были Александр Самедов, Денис Глушаков, Роман Шишкин, Артем Ребко. На закрытой вечеринке побывала и жена форварда «Урала» Мария Погребняк. Светская львица была вынуждена прийти без супруга, который не может нарушать режим тренировок даже ради праздника у старого приятеля.

Мария признается, что всегда дарит подарочные карты, чтобы именинник сам мог выбрать себе подарок по душе. Роману она вручила сертификат в магазин элитной одежды.

Сейчас Павлюченков выступает за клуб ПФЛ, а Погребняк играет за «Урал» Фото: Михаил ФРОЛОВ

- С семьей Ромы и Ларисы мы знакомы много лет. После переезда из Санкт-Петербурга в Москву мы стали жить в одном подъезде друг над другом. Я считаю, что «фундамент» Романа – это его жена. Всем бы таких жен, как Лариса. С Ромой Шишкиным тоже в хороших отношениях. Это была потрясающая возможность встретиться всем вместе, вспомнить какие-то веселые истории, - рассказала «Комсомолке» Мария Погребняк.

Примечательно, что Павлюченко, как и Погребняк, на закате карьеры выступал за екатеринбургский «Урал», с которым доходил до финала Кубка России. Сейчас Роман выступает за клуб «Знамя» из Ногинска в третьей лиге (ПФЛ)

Роман с браке с женой Ларисой с 2001 года Фото: Борис КУДРЯВОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пугало огородное»: жену футболиста Погребняка затравили из-за снимка на даче. В ответ светская львица поместила фотографии злопыхателей на своеобразную доску позора (подробнее)