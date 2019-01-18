На авиабазу в Кольцово прибыли 2 новых военно-транспортных самолета АН-148-100Е
На авиабазу в Кольцово прибыли 2 новых военно-транспортных самолета АН-148-100Е
На авиабазу в Кольцово прибыли 2 новых военно-транспортных самолета АН-148-100Е
На авиабазу в Кольцово прибыли 2 новых военно-транспортных самолета АН-148-100Е
На авиабазу в Кольцово прибыли 2 новых военно-транспортных самолета АН-148-100Е
На авиабазу в Кольцово прибыли 2 новых военно-транспортных самолета АН-148-100Е
На авиабазу в Кольцово прибыли 2 новых военно-транспортных самолета АН-148-100Е
На авиабазу в Кольцово прибыли 2 новых военно-транспортных самолета АН-148-100Е
На авиабазу в Кольцово прибыли 2 новых военно-транспортных самолета АН-148-100Е
На авиабазу в Кольцово прибыли 2 новых военно-транспортных самолета АН-148-100Е
На авиабазу в Кольцово прибыли 2 новых военно-транспортных самолета АН-148-100Е
На авиабазу в Кольцово прибыли 2 новых военно-транспортных самолета АН-148-100Е
На авиабазу в Кольцово прибыли 2 новых военно-транспортных самолета АН-148-100Е
На авиабазу в Кольцово прибыли 2 новых военно-транспортных самолета АН-148-100Е
На авиабазу в Кольцово прибыли 2 новых военно-транспортных самолета АН-148-100Е
На авиабазу в Кольцово прибыли 2 новых военно-транспортных самолета АН-148-100Е
На авиабазу в Кольцово прибыли 2 новых военно-транспортных самолета АН-148-100Е
На авиабазу в Кольцово прибыли 2 новых военно-транспортных самолета АН-148-100Е
На авиабазу в Кольцово прибыли 2 новых военно-транспортных самолета АН-148-100Е