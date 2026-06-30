Свердловские власти рассказали о ликвидации последствий паводка

Из-за проливных дождей уровень воды в водоемах поднялся. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области продолжается работа по ликвидации последствий дождевого паводка. Как рассказала в региональном Департаменте информационной политики, на текущий момент ситуация стабилизировалась во всех населенных пунктах.

Напомним, что из-за обильного количества осадков от большой земли отрезало 17 населенных пунктов. Также оказались затоплены 7 низководных мостов и один участок автодороги.

- Организованы паромные и лодочные переправы, там, где необходимо, развернуты пункты временного размещения людей, созданы запасы продуктов питания, медикаментов, работает постоянная телефонная связь. Сегодня дожди прекратились, ситуация понемногу стабилизируется, - рассказал губернатор Денис Паслер.

Главам муниципалитетов поручено лично контролировать паводковую ситуацию на своих территориях и докладывать о ее развитии.

В результате паводка затоплены 7 низководных мостов и один участок автодороги. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В результате проливных ливней в Нижних Сергах, где ввели режим ЧС, подтопило 48 частных домов, в поселке Билимбай – 29. В Первоуральске временно отключили холодную воду из-за подтопления станции водохранилища. В Ревде специалисты прочищают ливневую канализацию и водопропускные трубы. В городе действует режим повышенной готовности.

- В Бисерти зафиксировано проседание автомобильного моста на пересечении улиц Чкалова и Ленина. Движение любого транспорта по нему полностью закрыто, - отметили в Департаменте.

В Новоуральске подтопления жилых домов и предприятий удалось избежать.