На Среднем Урале из-за дождей ограничено сообщение с 17 населенными пунктами

Из-за дождевого паводка нарушено сообщение с 17 населенными пунктами Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области из-за обильного количества осадков ограничено автотранспортное сообщение с 17 населенными пунктами. По поручению губернатора Дениса Паслера, экстренные службы и главы муниципалитетов сейчас работают в режиме повышенной готовности.

- По состоянию на 29 июня затоплено 7 низководных мостов. Также подтоплен 1 участок автомобильной дороги. В населенных пунктах, где ограничено сообщение, созданы запасы необходимых продуктов питания, медикаментов, работает постоянная телефонная связь, - сообщили в областном Департаменте информационной политики.

На всех гидротехнических сооружениях региона ведется круглосуточное наблюдение. Отмечается, что на случай ухудшения ситуации организованы пункты временного размещения.

Дождевой паводок затронул поселки Доломитовый и Подгарничный, село Николо-Павловское, Серовский и Слободо-Туринский муниципальные районы, Туринское муниципальное образование, а также Нижние Серги. На местах сейчас работают главы муниципалитетов и техника.