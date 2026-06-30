До ночи спасали иконы: в Нижних Сергах из-за ливня затопило Крестовоздвиженский храм

В музее при храме высота воды достигала 15 см Фото: Максим Крылов

Из-за сильных дождей, которые обрушились на Свердловскую область, многие населенные пункты Среднего Урала подтопило. В Нижних Сергах из-за обильных осадков уровень воды вырос в трех реках. По данным департамента информационной политики Свердловской области в зону подтопления попали около 50 домов. Для жителей были развернуты пункты временного размещения на 100 человек. Также из-за воды пострадал Крестовоздвиженский храм с музеем на его территории.

Дождь начался 29 июня в 16.00 и продолжался до полуночи. Вода хлынула в подвальное и цокольное помещения Фото: Максим Крылов

В Нижних Сергах из-за ливня затопило храм Видео: Максим Крылов

- Дождь шел с 16.00 до 00.00. Из-за наводнения у нас затопило музей, подвальное и цокольное помещение, - рассказал «КП-Екатеринбург» настоятель Максим Крылов. - С 16.00 дождь пошел и закончился где-то в 00.00. Вода шла таким потоком, что у нас работало четыре дренажных насоса, которые принесли прихожане. Люди совками, ведрами постоянно собирали воду и выносили ее из храма. Это делали регулярно человек 15-30, сменяя друг друга. До 02.00 прихожане откачивали, отчерпывали воду, спасали иконы, музейные редкие экспонаты. Ситуация усугублялась тем, что храм не был восстановлен до конца. Нет дренажа.

Прихожане до 02.00 спасали иконы и редкие экспонаты из музея Фото: Максим Крылов

По словам настоятеля, уровень воды в храме и музее поднялся на 10-15 сантиметров. Утром к храму приехали сотрудники МЧС с помпой и выкачали 20 кубов воды.

- По Нижним Сергам тоже ситуация непростая. Катастрофы удалось избежать. Никто не погиб. Но на реке Заставка смыло мост. Дороги размыло. У людей огороды поплыли и в подвалах вода, - говорит отец Максим. - Люди прямо из храма бежали спасать свои дома. Кто-то боялся, что документы испортятся. Переживали, что будет эвакуация. Но сейчас ситуация стабилизировалась. Главное, чтобы снова такого дождя не было.