Первоуральск из-за подтопления остался без холодной воды

В Первоуральске из-за подтопления станции водохранилища отключат подачу холодной воды Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Первоуральск из-за обильных осадков, которые выпали на территории Свердловской области, остался без холодной воды. Причиной стало подтопление в районе станции первого подъема Верхне-Шайтанского водохранилища.

- Для проведения необходимых мероприятий по обеспечению стабильной работы системы водоснабжения временно будет ограничена подача холодной воды. Специалисты работают над устранением последствий подтопления и восстановлением штатного режима работы, - рассказали в пресс-службе администрации Первоуральска.

Отмечается, что для жителей будет организован подвоз питьевой воды. График будет опубликован позже.

По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, из-за осадков река вышла из берегов. В результате этого затопило 29 домов по улицам Олега Кошевого, Лермонтова и Некрасова.

В Первоуральске затопило три улицы. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

- На месте работают коммунальные службы для расчистки русла реки и транзитных трубопроводов. Подтоплено 29 жилых домов, 29 приусадебных участков, - пояснили в МЧС.

Отмечается, что ситуация находится на контроле ведомства.