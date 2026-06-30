В Ревде ввели режим повышенной готовности из-за сильных осадков

Режим повышенной готовности ввели из-за обильных осадков Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ревде из-за сильных осадков и повышенного сброса воды с плотин Ново-Мариинского, Волчихинского и Ревдинского водохранилищ ввели режим «Повышенная готовность». Соответствующее постановление подписала глава города Татьяна Клепикова. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

- Всем оперативным службам поручено усилить контроль по линии дежурно-диспетчерских служб, проверить готовность аварийно-восстановительных служб к реагированию на возможные нарушения жизнедеятельности населения и ликвидации последствий опасных метеорологических явлений, - пояснили в мэрии.

Режим действует с 29 июня по 1 июля. Сейчас глава города и ее заместители объезжают территорию. В районы рек Чусовая и Ревда были направлены группы для мониторинга обстановки. Отмечается, что при ухудшении ситуации власти готовы развернуть пункт временного размещения.