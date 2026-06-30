В Екатеринбурге июнь стал самым дождливым месяцем за последние 40 лет

В Екатеринбурге за июнь выпало 197 миллиметров осадков Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге июнь 2026 года стал самым дождливым месяцем на последние 40 лет. Об этом рассказал в своем telegram-канале Алексей Пулин.

По данным городской метеостанции, 29 июня с 8 утра до 8 вечера выпало 45 миллиметров осадков. Суммарно в июне выпало 197 миллиметров осадков – это почти три месячные нормы или 37% от годовой нормы.

– Июнь 2026 становится самым влажным июнем за всю историю наблюдений в Екатеринбурге. Предыдущий рекорд - 168 мм от 1986 года уходит в прошлое, – отметил Алексей Пулин.

Большое количество осадков выпало и в остальных городах Свердловской области. В Ревде из-за сильных осадков ввели режим повышенной готовности, а жители Первоуральска остались без холодной воды. Нижних Сергах из-за дождей подтопило 50 домов. В целом по региону из-за сильных осадков отрезало от большой земли 17 населенных пунктов.