В Нижних Сергах из-за осадков подтопило около 50 домов

В зоне подтопления около 50 домов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Нижних Сергах из-за обильного количества осадков, которые выпали на территории Свердловской области, три реки вышли из берегов. Это стало причиной подтопления около 50 домов. На борьбу с дождевым паводком вывели технику.

- Для пропуска воды работает техника, идет расчистка заторов. В зону подтопления попадают около 50 домов. На место выехала оперативная группа министерства общественной безопасности Свердловской области, - рассказали в региональном Департаменте информационной политики.

Также в городе развернули пункты временного размещения в общей сложности на 100 человек. На данный момент никто из граждан в ПВР не обращался.

Напомним, что дождевой паводок отрезал от «большой земли» 17 населенных пунктов. По поручению губернатора Дениса Паслера, все экстренные службы и главы муниципалитетов сейчас работают в режиме повышенной готовности.