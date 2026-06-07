В Екатеринбурге 6-летний мальчик выбежал под колеса легковушки во дворе

Ребенок выбежал под колеса машины. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Екатеринбурге 6-летний мальчик перебегал дорогу во дворе и угодил под колеса машины. Авария произошла вечером 7 июня на улице Рябинина. Ребенок гулял вместе с другом на детской площадке без присмотра взрослых. В момент ДТП он бежал домой.

Мальчика доставили в ДГКБ №9 с ушибами и ссадинами головы. После оказанной помощи его отпустили домой.

- За рулем Citroen Berlingo находился 37-летний мужчина с общим водительским стажем вождения 7 лет, - сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Водитель пояснил, что неожиданно для него справой стороны выбежал ребенок. Мужчина экстренно затормозил, однако наезда не удалось избежать.