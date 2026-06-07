В Свердловской области дожди будут идти целую неделю

Погода на грядущей неделе будет дождливая Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Свердловскую область ждет еще одна неделя дождей. Как рассказал синоптик Алексей Пулин в своем телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге», циклон, который был на Урале, перешел в сторону ХМАО и начал терять свою активность. Однако в стороне Каспия формируется новый циклон, который и принесет дожди в Свердловскую область на грядущей неделе.

- С циклоном связаны дожди 7 июня в южной половине Свердловской области. Осадки наиболее вероятны днем. Кроме того, по югу Свердловской области ожидается формирование гроз, - отметил синоптик.

В понедельник, 8 июня, будет пасмурно. Температура днем поднимется до +22 градусов.

А с 9 июня (вторник) по 14 июня (воскресенье) ждать солнечной погоды не стоит. Дожди будут идти каждый день. Температура воздуха будет колебаться от +18 до +22 градусов.