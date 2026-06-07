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НовостиОбщество7 июня 2026 14:32

Свердловская область на ПМЭФ определила перспективные направления сотрудничества

Свердловская область на ПМЭФ определила перспективные направления развития химии, микроэлектроники, IТ, туризма
Арина ЛИТВИНОВА
Форум проходил в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня

Форум проходил в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Свердловская область определила перспективные направления сотрудничества для развития химии, туризма, IT, микроэлектроники. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер во время подведения итогов работы делегации Среднего Урала на форуме.

- Перед делегацией региона стояла задача изучить актуальные тренды, тенденции и технологии, а также наладить деловые контакты для их интеграции на Среднем Урале, - сообщил губернатор.

Делегацией Свердловской области были подписаны соглашения о сотрудничестве с Президентской библиотекой, Республикой Хакасия, также проведены переговоры с СИБУРом.