В Свердловской области «четырка» столкнулась с фурой и загорелась

От удара фура опрокинулась. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Свердловской области водитель «ВАЗ-211440» выехал на встречку и столкнулся с фурой. ДТП произошло в Березовском районе днем 6 июня. По данным Госавтоинспекции Свердловской области, за рулем отечественной легковушки был 23-летний житель поселка Зайково. Его стаж вождения составляет девять месяцев.

Молодой человек выехал на встречную полосу, где столкнулся с Вольво FH-Truck 4X2 в составе полуприцепа. От удара легковушка вылетела в правый кювет и загорелась. А фура опрокинулась на бок.

Легковушка загорелась. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Водителя «четырки» госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

- На водителя составили 2 административных материала: по ч.2 ст.12.37 КоАП РФ - за отсутствие полиса ОСАГО, и по ст.12.6 КоАП РФ - за не пристегнутый ремень безопасности, - отметили в Госавтоинспекции.