Зарплата уральских заключенных выросла на 3 тысячи по сравнению с прошлым годом

Уральские колонии за пять месяцев произвели продукции на 1,6 миллиардов. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Уральские колонии за пять месяцев произвели продукции на 1,6 миллиардов. Это составляет 118 % от запланированного показателя.

- Выполнили запланированный показатель по выпуску товарной продукции и оказанию услуг на 100% и выше 11 учреждений: ИК-6, ИК-10, ИК-12, ИК-13, ИК-26, КП-45, ИК-47, ЛИУ-51, ИК-53, КП-66 и Кировоградская воспитательная колония, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Также, по данным ведомства, зарплата заключенных выросла на 3147 рублей по сравнению с прошлым годом. Отметим, что в пеницитарных учреждениях Свердловской области производят различную мебель, швейные изделия, товары широкого потребления.