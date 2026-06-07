В Каменске-Уральском мужчина на скутере сбил малыша, который играл с мячом

Водитель сбил двухлетнего мальчика. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Каменске-Уральском пьяный водитель электроскутера сбил двухлетнего мальчика. Инцидент произошел вечером 6 июня на проспекте Победы.

- Ребенок находился на тротуаре в сопровождении матери, играл с мячом. Мяч покатился в сторону, и мальчик побежал за ним, после чего на него допустил наезд мужчина на электроскутере, - сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Мальчика доставили в больницу на скорой помощи. Водителем скутера оказался 44-летний местный житель. У мужчины нет прав на вождение. В момент ДТП он был пьян. Сотрудника ГАИ он пояснил, что применил резкое торможение, но не смог избежать столкновения из-за близкого расстояния.

По данным Госавтоинспекции, на уральца завели несколько административных протоколов: за нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью (ч.2 12.24 КоАП РФ); за управление транспортом в состоянии опьянения (1 ч. ст. 12.8 КоАП РФ); за нарушение правил применения мотошлемов ( ст.12.6 КоАП РФ); за проезд по тротуару (2 ч. 12.15 КоАП РФ); за управление без прав (1 ч. 12.7 КоАП РФ).