В Екатеринбурге женщина погибла во время пожара

Пожар произошел в ночь на 7 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 7 июня в Екатеринбурге на улице Расточная, 17/2 произошел пожар. Пламя вспыхнуло в квартире на шестом этаже и повредило балкон, личные вещи. По данным ГУ МЧС по Свердловской области, предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

- Самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировались 70 человек, в том числе 15 детей, огнеборцами спасены 4 человека, - отметили в ведомстве.

К сожалению, погибла хозяйка квартиры. Ее тело обнаружили во время тушения пожара.