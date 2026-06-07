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НовостиПроисшествия7 июня 2026 8:17

В Екатеринбурге женщина погибла во время пожара

В Екатеринбурге хозяйка квартиры погибла во время пожара
Арина ЛИТВИНОВА
Пожар произошел в ночь на 7 июня

Пожар произошел в ночь на 7 июня

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 7 июня в Екатеринбурге на улице Расточная, 17/2 произошел пожар. Пламя вспыхнуло в квартире на шестом этаже и повредило балкон, личные вещи. По данным ГУ МЧС по Свердловской области, предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

- Самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировались 70 человек, в том числе 15 детей, огнеборцами спасены 4 человека, - отметили в ведомстве.

К сожалению, погибла хозяйка квартиры. Ее тело обнаружили во время тушения пожара.