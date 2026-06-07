В Екатеринбурге ищут 34-летнюю женщину, которая нуждается в медицинской помощи

Ольга пропала 6 июня. Фото: "ЛизаАлерт"

В Екатеринбурге вторые сутки ищут 34-летнюю Ольгу Гомзикову. Женщина пропала 6 июня. Ее поисками занимаются сотрудники полиции, а также волонтеры «ЛизыАлерт».

- Помогите найти человека! Нуждается в медицинской помощи, - сообщили в социальных сетях поискового отряда.

В день пропажи Ольга Гомзикова была одета в черную кофту, штаны и туфли. Она ростом 164 сантиметра, плотного телосложения. У женщины темные волосы и карие глаза.

Если вам известно местоположение Ольги Гомзиковой обратитесь на горячую линю отряда по номеру 8 800 700 54 52.