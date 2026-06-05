В Свердловской области на обновление дорог направят более 40 миллиардов рублей

На ремонт 400 километров дорог направят 40,5 миллиарда рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области в 2026 году отремонтируют более 400 километров дорог. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. Отмечается, что на обновление 113 километров дорог в свердловских городах направят свыше 7 миллиардов рублей.

– Работы запланированы на 74 объектах региональной дорожной сети: на десяти – строительство и реконструкция, 12 – капитальный ремонт и 52 – ремонт. В общей сложности обновим 300 километров, – сообщил министр транспорта Свердловской области Денис Чегаев.

Дорожный фонд региона в этом году составляет 40,5 миллиарда рублей, из которых 6,1 миллиарда рублей выделены из федерального бюджета.

Одной из самых масштабных задач являются работы на ЕКАД. Сейчас там активно ведутся работы. До конца года на ЕКАД планируют открыть движение по всем шести полосам на участке протяженностью 2,6 километра.

Также активно ведутся работы по строительству транспортной развязку у концерна «Калина». Готовность объекта составляет 86%. Недавно здесь открыли дорогу по улице Комсомольской. Объект планируют сдать в конце года.

В Нижнем Тагиле летом 2026 года завершат строительство Черноисточниского шоссе и очистных сооружений для дорожных стоков. В Верхней Пышме продолжают реконструкцию улицы Александра Козицына, а в Кировграде ремонтируют улицу Кировградску.