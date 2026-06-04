Тавдинец отсудил 30 тысяч рублей за выбитый в драке зуб

Суд встал на сторону уральца, который лишился в драке зуба Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Тавды смог отсудить 30 тысяч рублей за зуб, который ему выбил оппонент. Потасовку молодые люди устроили в одном из подъездов еще в марте. Об этом сообщает Свердловский облсуд.

- Один из участников несколько раз ударил другого по лицу. Таким образом потерпевший лишился переднего зуба, - рассказали в инстанции. - Ранее мировым судьей виновный уже был привлечен к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои». Мужчина оштрафован на пять тысяч рублей.

Однако пострадавший решил, что этого мало. В мае уралец подал иск, в котором с оппонента попросил компенсацию в 60 тысяч рублей. Мужчина настаивал на том, что из-за выбитого зуба он подавлен морально. К тому же, теперь ему тяжело общаться.

Суд вновь принялся изучать обстоятельства. Как установлено, моральный вред уральцу действительно был причинен. Иск удовлетворили частично. С оппонента в пользу мужчины взыскали 30 тысяч рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу.