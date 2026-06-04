В Екатеринбурге произошло массовое ДТП

В Екатеринбурге на улице Блюхера произошла массовая авария Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге минувшим вечером на улице Блюхера около дома №91 произошла массовая авария. На участке также временно перекрыли движение для всех видов транспорта. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

По предварительным данным, на дороге столкнулись шесть транспортных средств.

- В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются причины и обстоятельства аварии. Количество пострадавших также уточняется, - рассказали в ведомстве.

Водителей просят быть внимательными на указанном участке. Также рекомендуют заранее выбирать пути объезда. Напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а также скоростного режима.