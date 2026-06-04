На Урале ЕГЭ по русскому языку написали 18 тысяч выпускников

Свердловские выпускники написали 18 тысяч свердловских выпускников Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Единый государственный экзамен по русскому языку написали 18 тысяч свердловских выпускников. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

Пункт проведения экзамена в школе № 2 Березовского посещала министр образования Свердловской области Светлана Тренихина.

- В период начала экзаменов команда министерства, и я выезжаем в пункты проведения экзаменов. Для нас важно посмотреть, как соблюдаются правила проведения экзамена. В том числе насколько качественно это делают команды организаторов, - говорит Светлана Тренихина.

Она ознакомилась со штабом, работой организаторов. Также Светлана Тренихина убедилась в том, что камеры работали корректно.

Результаты ЕГЭ по русскому языку будут известны не позднее 19 июня. Их выпускники могут получить в личном кабинете на сайте ГИА66.ру или в школе.