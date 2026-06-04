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НовостиОбщество4 июня 2026 14:53

На Урале ЕГЭ по русскому языку написали 18 тысяч выпускников

Свердловские выпускники написали ЕГЭ по русскому языку
Маргарита РАЗУМОВА
Свердловские выпускники написали 18 тысяч свердловских выпускников

Свердловские выпускники написали 18 тысяч свердловских выпускников

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Единый государственный экзамен по русскому языку написали 18 тысяч свердловских выпускников. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

Пункт проведения экзамена в школе № 2 Березовского посещала министр образования Свердловской области Светлана Тренихина.

- В период начала экзаменов команда министерства, и я выезжаем в пункты проведения экзаменов. Для нас важно посмотреть, как соблюдаются правила проведения экзамена. В том числе насколько качественно это делают команды организаторов, - говорит Светлана Тренихина.

Она ознакомилась со штабом, работой организаторов. Также Светлана Тренихина убедилась в том, что камеры работали корректно.

Результаты ЕГЭ по русскому языку будут известны не позднее 19 июня. Их выпускники могут получить в личном кабинете на сайте ГИА66.ру или в школе.