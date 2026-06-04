На Среднем Урале оборот организаций снизился на 3,8%

Оборот свердловских компаний снижается Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Среднем Урале оборот организаций в январе – апреле этого года составил 3 847, 7 миллиарда рублей. Однако он уменьшился на 3,8 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.

На промышленные производства в этом году приходилось 41,6% от общего оборота всех организаций региона.

В сфере добычи полезных ископаемых показатель уменьшился на 22,9% - до 46,89 миллиарда рублей.

Снижение затронуло также сельское, лесное хозяйство и рыболовство. Оборот сократился на 9,5% и составил 30,27 миллиарда рублей. Сфера обрабатывающего производства также ощутила снижение оборота на 6,1% до 1,28 триллиона рублей.

В строительстве оборот упал на 14,5% и составляет до 115 миллиарда рублей. Ощутимое снижение затронуло и текстильную промышленность – почти на 67%. Сейчас этот показатель на отметке 90,82 миллиарда рублей.

При этом, растут обороты в производстве пищевых продуктов на 37,2 % до 90,82 миллиардов рублей. Гостиничный бизнес и общепит также нарастили оборот на 17,8%. Показатель увеличился до 40 миллиардов рублей.