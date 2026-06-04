В Кузбасс привезли 211 тонн свежих овощей из Казахстана

Теперь эти овощи могут поступать в розничную продажу Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В первые дни лета в Кемеровскую область прибыла большая партия свежих плодоовощных товаров из Казахстана, пишет vse42.ru.

1 и 2 июня специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в Кемерове и Новокузнецке зарегистрировали поступление 211,3 тонны свежей растительной продукции из Казахстана. Каждая партия прошла обязательную карантинную проверку.

В состав поставки входили исключительно свежие овощи. Основной объем пришелся на капусту белокочанных сортов - её доставили 84,5 тонны. Кроме того, на прилавки попадет 60,8 тонны помидоров, 48 тонн репчатого лука и 18 тонн огурцов.

Для подтверждения безопасности продуктов образцы от каждой партии направили для анализов в Кемеровскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ». Проведенные тесты подтвердили, что растительная продукция не содержит вредных примесей и является чистой.

Помимо этого, владельцы груза предъявили всю необходимую сопроводительную документацию на товар. На основании представленных бумаг были составлены акты карантинного фитосанитарного контроля. Следовательно, теперь эти овощи могут поступать в розничную продажу.