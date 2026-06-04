Президент «Урала» опроверг отставку Василия Березуцкого

Два года назад «Урал» вылетел из РПЛ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент ФК «Урал» Григорий Иванов опроверг отставку Василия Березуцкого с поста главного тренера команды. Информация об этом появилась в социальных сетях екатеринбургской команды.

– Сообщения о том, что мы расстались с Василием Березуцким не соответствуют действительности. Я сказал журналистам, что сейчас у нас все в отпуске - и игроки, и тренеры. Больше ничего. Всё остальное - домыслы. Давайте не будем торопить события! – пояснил Григорий Иванов.

Василий Березуцкий возглавил «Урал» во время зимней паузы. Под его руководством команда заняла третье место в ФНЛ, после чего в стыковых матчах уступила «Динамо Махачкала» (0:1; 2:0).

После окончания сезона «Урал» объявил о расставании с рядом полевых игроков и вратарем Михаилом Опариным. Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что клуб покинет и капитан Сильвие Бегич, который зарабатывает в «Урале» по 3,5 миллиона рублей в месяц.

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