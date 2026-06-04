В Свердловской области 5 июня ожидаются ливни, грозы, град и штормовой ветер

Ливни, грозы, град и штормовой ветер ожидают свердловчан 5 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области продлили предупреждение о непогоде. 5 июня в регионе ожидаются ливни, грозы, град и ветер до 25 метров в секунду. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области. Спасатели просят граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

– Находясь дома при грозе закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Воздержитесь от топки печей, не разговаривайте по телефону. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, – предупреждают в ведомстве.

Водителям настоятельно рекомендуют отказаться от поездок, а если вы уже в дороге – переждите непогоду на обочине. Продолжать движение опасно из-за снижения видимости.

По данным Уральского гидрометцентра в Свердловской области 5 июня ночью ожидается от +10 до +15 градусов, днем до +21 градуса. На востоке может потеплеть до 26 градусов. В Екатеринбурге также дождь, гроза и сильный ветер, ночью +14 градусов, днем +20 градусов.