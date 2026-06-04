Свердловская компания создала беспроводную зарядку для беспилотников

Комплекс позволит существенно сократить время между полетными заданиями. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Свердловская компания «Лаборатория будущего» создала беспроводную зарядку для беспилотников. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. Новинка позволит создавать автоматизированные точки доставки грузов и расширит возможности применения беспилотников.

Комплекс включает в себя беспроводную зарядную станцию, грузовой беспилотник на платформе «Муравей» и модуль «Дронопорт» для автономного взлета.

– У нас работают предприятия-разработчики и производители БПЛА, создаются системы управления, действует центр подготовки пилотов, развивается сеть операторов беспилотных перевозок. Отрасль достаточно новая, но уральские компании активно включены в работу, – отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Комплекс обеспечивает мощность передачи энергии до 2500 Вт, Батарея емкостью 50 тысяч мАч заряжается примерно за час. Устройство весит всего два килограмма, что позволяет сохранить грузоподъемность БПЛА. Модуль «Дронопорт» предназначен для приема, подзарядки и отправки дрона без оператора, что сократит время между полетными заданиями.