В Екатеринбурге полиция накрыла цеха, где работали десятки нелегальных мигрантов

В рыбных цехах работали 42 мигранта, 12 из них - нелегально. Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге сотрудники уголовного розыска УМВД России по Екатеринбургу совместно с представителями Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области накрыли рыбные цеха, где трудились нелегальные мигранты. Предприятие расположилось в районе Новосвердловской ТЭЦ. Силовую поддержку оказали сотрудники СОБР и ОМОН Росгвардии.

В Кировском районе на территории промзоны располагались два цеха по обработке и упаковке рыбы. Часть работников жила здесь же, часть – ютилась в техническом помещении в соседнем здании.

– Практически никто из иностранцев, обнаруженных в данном месте, не говорит по-русски и не имеет при себе документов. Их паспорта, а также иная документация были найдены в комнате, где проживал «бригадир», – сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«Бригадир» – 28-летний мигрант, занимал отдельное помещение, которое служило ему и жильем, и рабочим кабинетом.

Всех мигрантов доставили в полицию, где проверили их на соблюдение миграционного законодательства. Выяснилось, что 12 иностранцев находились на территории России незаконно, их уже выдворили из страны. Еще 30 человек получили штрафы за работу без разрешающих документов.

Сейчас полиция устанавливает личности владельцев предприятия и тех, кто трудоустроил мигрантов