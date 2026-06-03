На Урале смягчили приговор организаторам школы покера

Суд сжалился над свердловскими создателями подпольного казино Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге суд поставил точку в деле об организации подпольного клуба азартных игр. Создатели замаскировали его под Уральскую и Тюменскую школы покера. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Как установлено, с 2021 года екатеринбуржец Дмитрий Озорнин создал группу из пяти человек. Они устраивали азартные игры в арендованных помещениях Екатеринбурга и Тюмени. Все это прикрывали якобы обучающими курсами по покеру. К тому же, с игроков брали комиссию от 2% до 20% от банка. По итогу, нелегальный доход превысил 27 миллионов рублей, что стало особо крупным размером.

- Для конспирации помещения оборудовали металлическими дверями, видеодомофонами и системами наблюдения. Участников и нанятый персонал инструктировали о действиях при проверках правоохранителей, - уточнили в инстанции.

По итогу в феврале этого года Чкаловский райсуд Екатеринбурга признал всю группу виновными. Изначально организатору Дмитрию Озорнину дали 14,5 лет колонии строго режима. Остальные участники банды получили от 4,5 до 8 лет колонии общего режима. Суд также решил конфисковать их нелегальный заработок.

Правозащитник и один из осужденных обжаловали приговор. Свердловский облсуд пересмотрел дело и оправдал фигурантов по статье 210 УК РФ « Организация преступного сообщества». Так как судьи решили, что здесь нет состава преступления.

По итогу суд смягчил наказание всем организаторам подпольного казино. Дмитрий Озорнин получил вместо 14,5 лет четыре года колонии общего режима. Его подельники – от двух до трех лет лишения свободы в колонии общего режима.

Инстанция не стала снимать арест на имущество, а также деньги. Средства будут конфискованы.