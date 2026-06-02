На Урале открыли реестр предпринимателей креативных индустрий

Представители креативных индустрий могут претендовать на льготное кредитование Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области начал работать региональный реестр субъектов креативных индустрий. Сервис позволяет самозанятым, индивидуальным предпринимателям и юрлицам подтвердить принадлежность к сфере. Также это помогает получить региональные меры поддержки. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

- Получить статус может предприниматель, работающий по одному из направлений, включенных в перечень Минэкономразвития России. В него входят 51 вид деятельности. В том числе в сферах дизайна, архитектуры, рекламы, медиа, программного обеспечения, - уточнили в ведомстве. - Также видеоигр, гастрономии, музыки, исполнительских искусств, кино, моды и культурного наследия.

Также бизнесмены могут претендовать на льготное финансирование по программам свердловского фонда поддержки предпринимательства. Процедура присвоения статуса занимает до 15 рабочих дней.