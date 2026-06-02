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НовостиОбщество2 июня 2026 17:22

На Урале открыли реестр предпринимателей креативных индустрий

На Среднем Урале креативный бизнес получит льготные займы
Маргарита РАЗУМОВА
Представители креативных индустрий могут претендовать на льготное кредитование

Представители креативных индустрий могут претендовать на льготное кредитование

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области начал работать региональный реестр субъектов креативных индустрий. Сервис позволяет самозанятым, индивидуальным предпринимателям и юрлицам подтвердить принадлежность к сфере. Также это помогает получить региональные меры поддержки. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

- Получить статус может предприниматель, работающий по одному из направлений, включенных в перечень Минэкономразвития России. В него входят 51 вид деятельности. В том числе в сферах дизайна, архитектуры, рекламы, медиа, программного обеспечения, - уточнили в ведомстве. - Также видеоигр, гастрономии, музыки, исполнительских искусств, кино, моды и культурного наследия.

Также бизнесмены могут претендовать на льготное финансирование по программам свердловского фонда поддержки предпринимательства. Процедура присвоения статуса занимает до 15 рабочих дней.