В Екатеринбурге полицейские нашли одинокого 5-летнего мальчика

2 июня вечером в Екатеринбурге в Пионерском поселке силовики нашли пятилетнего мальчика. Он находился на улице один, без взрослых. У ребенка было переохлаждение. Его доставили в больницу. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

- Родители с сообщением о пропаже мальчика не обращались. Сейчас полиция устанавливает, где именно живет ребенок. Выясняется, кто именно его бросил посреди улицы, - говорит собеседник.

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в полиции города, ребенок был найден в районе улицы Июльской.

- Прибывшие на место сотрудники отдела полиции № 3 установили его личность и передали ребенка в медучреждение. Сейчас его законные представители прибыли в территориальный ОВД для дачи пояснений, - пояснили в ведомстве.

Полицейские уже выясняют причины и обстоятельства случившегося.