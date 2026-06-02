Вынесли приговор уральцу, напавшему на экс-сожительницу с ножом и монтировкой

Суд назначил уральцу принудительные работы Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Суд вынес приговор тавдинцу Виталию Амельченкову. Уралец из ревности в январе этого года напал на бывшую сожительницу. Об этом сообщает Свердловский облсуд.

По данным суда, Виталий будучи нетрезвым приревновал экс-сожительницу. Мужчина знал, что в ее квартире находится другой мужчина. Виталий Амельченков выломал входную дверь и ворвался в квартиру.

- Высказав в адрес женщины угрозу убийством, нанес ей несколько ударов монтировкой по голове. Испуганная потерпевшая побежала на кухню, но мужчина последовал за ней и ударил складным ножом в область груди, - сказано в сообщении.

Мужчина, который спал в другой комнате, проснулся от шума. Он зашел на кухню. Увидел там Виталия Амельченкова. Тот в свою очередь переключился на мужчину. Он ударил складным ножом ему в пах.

В ходе процесса Амельченков частично признал вину и раскаялся. Суд признал его виновным по нескольким статьям. За умышленное причинение легкого вреда здоровью и умышленное причинение вреда здоровью с применением оружия.

По итогу фигуранту назначили принудительные работы сроком на три года шесть месяцев. Из его зарплаты в доход государства будут удерживать 5%. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток.