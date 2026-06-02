НовостиОбщество2 июня 2026 15:14

На Среднем Урале разработают программу по борьбе с детской преступностью

Маргарита РАЗУМОВА
На Урале разработают программу по борьбе с подростковой и детской преступностью

В Свердловской области этим летом планируется создание программы, нацеленной на профилактику правонарушений среди детей и подростков. Об этом сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации региона.

- Министерству образования области в срок до 30 июля 2026 года обеспечить разработку комплексной программы, - сказано в распоряжении.

Разработкой будут заниматься специалисты регионального Минобраза. Ведомство будет заказчиком-координатором. Также заказчиками выступают свердловский Минздрав, министерство физкультуры и спорта. Министерство социальной политики области, а также Департамент молодежной политики.