На Среднем Урале с начала года 460 детей-сирот получили квартиры

С начала года в регионе более 400 квартир передали детям-сиротам. Фото: Денис Паслер

В Свердловской области с начала года передано 460 квартир детям-сиротам. Это жители Ирбита, Краснотурьинска, Режа, Шали и других городов региона. Об этом сообщает канал Дениса Паслера.

- Для решения жилищного вопроса льготных категорий уральцев на сегодняшний день мы строим 16 многоквартирных домов в 11 муниципальных округах, - сказано в посте.

В Каменске – Уральском на улице Октябрьской возвели два 16-этажных дома для детей-сирот. В начале года в одной из высоток поселились первые собственники. Теперь получают ключи еще 128 человек.

Также 256 свердловчан стали обладателями однокомнатных квартир в двух домах.

В Алапаевске продолжают возводить дом на улице Клубной. Он готов уже на 55%. В следующем году объект будет сдан. Таким образом в 126 квартир заедут жильцы.