В Петербурге мигранты сделали насыпь из песка, чтобы остановить рейд силовиков

Часть рабочих укрылась в помещениях раздевалок, а кто-то забрался на строительные леса. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Иностранные рабочие заблокировали доступ к петербургскому лицею, соорудив преграды из песка перед прибытием полицейского рейда. Однако правоохранителям все же удалось добраться до нелегалов, пишет Мойка78 со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

В здании лицея на Социалистической улице активно идет масштабный ремонт. Иностранцы, которые его проводят, рассчитывали при помощи песчаных насыпей выиграть время, пока служебные автомобили будут преодолевать препятствия.

Часть рабочих укрылась в помещениях раздевалок и на складских территориях. Отдельные группы мигрантов попытались организовать импровизированные баррикады на крыше: они заперли входные двери изнутри и категорически отказывались их открывать.

Тем не менее, предъявить документы всё равно пришлось. В ходе рейда силовики проверили 60 человек. Половина из них являются выходцами из среднеазиатских государств. На восемь человек составили административные протоколы по факту нарушения миграционного законодательства.

Параллельно инспекторы ГИБДД осмотрели транспортные средства, припаркованные у лицея. Всего было досмотрено 25 автомобилей. Инспекторы оформили шесть протоколов об административных правонарушениях - в том числе по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ (несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних) и по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ (нарушение ПДД велосипедистом).