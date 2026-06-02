Глава МВД наградил свердловского школьника за спасение пенсионерки от аферистов

Владимир Колокольцев награждал подростков за мужество и активную гражданскую позицию Фото: Александр БОЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Глава МВД Владимир Колокольцев награждал 17 подростков из 13 регионов России за проявленное мужество. Одним из ребят был 16-летний уроженец Новой Ляли Иван Комогоров. Мероприятие проходило по видеосвязи. Об этом рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

- Ивана Комогорова и его родителей пригласили в ГУ МВД России по Свердловской области. По поручению начальника главка генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова почетную грамоту МВД России и памятный подарок вручил его заместитель полковник полиции Рашид Даулетов. Скромный юноша сказал стражам правопорядка, что на его месте так поступил бы каждый, - рассказали в ведомстве.

Подростка пригласили в ГУ МВД Свердловской области Фото: В.Н. Горелых

Инцидент, о котором идет речь, произошел 18 марта 2025 года. Тогда в маршрутке школьник услышал подозрительный разговор пенсионерки. Она рассказывала о том, что планирует отправить свой миллион рублей. Иван предупредил свердловчанку о том, что она имеет дело с мошенниками. Однако женщина не поверила юноше.

Затем Иван позвонил своей маме, которая работает в полиции. Он поведал ей о случившемся с пенсионеркой. Школьник оповестил маму, что пенсионерка отправилась в банк.

По итогу силовики приехали на место. Они встретились с пенсионеркой, ставшей жертвой аферистов. Она рассказала полицейским, что ей звонили якобы из банка, а также представители портала Госуслуг. Они вовлекли женщину в схему с переводом средств якобы на «безопасный счет».

Тогда полицейские помогли ей восстановить доступ к аккаунтам. Также свердловчанке объяснили, как противостоять мошенникам.