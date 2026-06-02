НовостиНедвижимость2 июня 2026 13:45

Александру Бастрыкину доложат о свердловских коммунальщиках

СКР займется свердловскими управляющими компаниями, передавшими дома
Маргарита РАЗУМОВА
Александру Бастрыкину предоставят доклад по поводу ситуации со свердловскими коммунальщиками

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о действиях коммунальщиков из Свердловской области. По данным масс-медиа, в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга выявили возможную мошенническую схему. Об этом сообщает центральный аппарат ведомства.

- Речь идет о передаче домов от одной управляющей компании другой без согласия собственников. При этом жители домов утверждают, что собраний по смене управляющей компании не проводили, а подписи в документах могли быть подложными, - сказано в сообщении.

Также жители домов пожаловались на отсутствие капремонта в подъездах. Неприятности им создает и протекающая кровля. Уточняется, что собственники квартир исправно платят за капремонт.

В региональном СК инициировали проверку по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Главе СКР Александру Бастрыкину доложит о ходе проверки руководитель свердловского ведомства Богдан Францишко.